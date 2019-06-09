طريقة الاستفادة من التعريف الإلكتروني في #الأحوال_المدنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعادت الأحوال المدنية التذكير بطريقة وخطوات الاستفادة من التعريف الإلكتروني عن الأبناء.

وتُسهم خدمة التعريف الإلكتروني في التسريع من عملية إنهاء الإجراءات على المواطنين والتسهيل عليهم بدلًا من مراجعة فروع الأحوال المدنية حيث تتمّ عبر الموقع الإلكتروني.

وللاستفادة من التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية يتمّ من خلال دخول ولي الأمر على موقع أبشر على الإنترنت، ثم بعدها اختيار الخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية – تعريف تابع).

بعد ذلك يتمّ اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين، ثم إرفاق صورة المستفيد، وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال.

بعد ذلك يُدخل ولي الأمر رمز التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف إلى الأحوال، وأخيرًا حجز موعد إلكتروني لمراجعة المستفيد.

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يُذكر أن خدمة التعريف الإلكتروني جاءت بعد ملاحظة تأخُّر عدد من أولياء الأمور من إصدار بطاقات الهوية الوطنية لأبنائهم نتيجة عدم تواجدهم في نفس المدينة أو نظير انشغالهم بأعمال تمنعهم من الحضور شخصياً مع أبنائهم، فتم استحداث هذه الخدمة التي تتيح لولي الأمر التعريف على من بلغ السن النظامي من الأبناء إلكترونياً دون الحاجة لمرافقة الابنـ/ـة أو الزوجة لمكتب الأحوال المدنية.

والمعروف أن الأحوال المدنية من أهم القطاعات التي تقدم خدمات إلكترونية، وقد قطعت شوطاُ كبيراً في تقديم الخدمات التقنية المبتكرة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، نظراً للعدد الكبير من مستفيديها.

ويمكن الدخول على موقع الأحوال المدنية عبر الرابط التالي: (هنا)