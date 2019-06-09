مقتل ثلاثة اشخاص بالخرطوم في اول ايام العصيان المدني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل ثلاثة أشخاص الأحد في الخرطوم في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية التي هي جزء من منظمي التحركات في هذا البلد.

وأفادت اللجنة أن أحد القتلى فتى في العشرين من العمر أصيب برصاصة حية في منطقة بحري بشمال العاصمة، فيما قضى القتيلان الآخران طعنا بآلة حادة.