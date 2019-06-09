ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، هنأت فيها العاهل الأردني بمناسبة عيد جلوسه العشرين على العرش.
وكتبت الصفحة الإسرائيلية:
في ذكرى عيد الجلوس الملكي 20 نتمنى لعاهل الأردن، جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يمضي في تسيير دفة الأمور، بما يخدم مصلحة الشعب.
وتمنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استمرار مسيرة العاهل الأردني في أن تكون بلاده واحة للاستقرار والعيش الكريم.
وتابعت الصفحة، قائلة:
نتمنى أن يكون بلد الجوار واحة للاستقرار والعيش الكريم. وتستمر المسيرة.
وأرفقت تلك الصفحة شريطا فيديو للعاهل الأردني، بمناسبة العيد العشرين لجلوسه على العرش، بدأ بتنصيبه قبل عشرين عاما كاملة، وهو الفيديو الذي نقلته عن الصفحة الرسمية لإدارة التراث الملكي في الديوان الملكي الهاشمي، والتي تهدف الى نشر الوعي حول التراث الملكي الأردني.
كانت هذه تفاصيل خبر أمنية إسرائيلية لملك الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.