هذا الموضوع توقعات جديدة بإطلاق هاتف Galaxy Fold خلال شهر يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
أشار مسؤول تنفيذي من شركة سامسونج إلى أن العملاق الكوري في طريقها لإطلاق هاتف Galaxy Fold المنتظر خلال شهر يوليو المقبل.
مازالت خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي قائمة حتى الآن، حيث أشار أحد مسؤولي شركة سامسونج إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold إلى الأسواق خلال شهر يوليو المقبل.
وقد تم تأجيل إطلاق وشحن هاتف Galaxy Fold رسمياً إلى الأسواق إلى أكثر من موعد، بعد ظهور مشكلة الشاشة في وحدات المعانية للهاتف، إلا أن تصريحات مسؤول شركة سامسونج تؤكد إنتهاء العملاق الكوري من إصلاح ومعالجة المشكلة التي ظهرت في وحدات المعاينة إستعداداً لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستعقد أكثر من مؤتمر في أسواق مختلفة حول العالم لإطلاق الهاتف، مع توقعات بتفاصيل أكثر حول الهاتف خلال المؤتمر المقرر عقده في شهر يوليو المقبل.
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هذا الموضوع توقعات جديدة بإطلاق هاتف Galaxy Fold خلال شهر يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
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