شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات: حادث الفجيرة اعتداء على سلامة الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد الله بن زايد ،وزير الخارجية الإماراتي، إنه بحث مع نظيره الألماني قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى مشترك مع هايكو ماس، الأحد، أن حادث الفجيرة اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة، متابعاً: الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر.

وأعلن الشيخ عبدالله بن زايد ترحيب بلاده بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط، داعيا المجتمع الدولي لإشراك دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.