دعوات فلسطينية لهبة شعبية في مواجهة "صفقة القرن"

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

دعا ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات مستقلة، الأحد، إلى هبة شعبية في المحافظات والمخيمات والشتات الفلسطيني، لمواجهة "صفقة القرن".

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، في اجتماع عقد في بلدية البيرة (وسط رام الله)، "إن اللقاء واحد من سلسلة لقاءات تجمع قوى المجتمع، لوضع برنامج فعاليات جماهيري لمواجهة الخطط والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف شطب حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الفعاليات الجاري بلورتها "ستكون في إطار نضالي، على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، وليس في مراكز المدن"، وفق مراسلة الخليج 365.

وأشار أنه سيتم التنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام الـ48، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

وأعلن أبو يوسف عن فعالية مركزية، الجمعة، في بلدة جيبيا شمال رام الله، وأخرى يجري التخطيط لها في 24 يونيو/ حزيران الجاري وسط رام الله، تزامنا مع انعقاد ورشة البحرين الاقتصادية.

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وأضاف "المطلوب فعل كفاحي في مواجهة صفقة القرن، وشقها الاقتصادي المتمثل بورشة البحرين، ورفضا لكل السياسات الأمريكية".

وأشار للموقف الفلسطيني الرافض للورشة، ودعوة العرب لعدم المشاركة، لأن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن مقايضتها بالأموال، حسب قوله.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

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