- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت مصادر أمريكية ومحلية الأحد لوكالة فرانس برس أن آلية للجيش الأمريكي انفجرت بعد ظهر السبت فوق عبوة ناسفة، لكن الحادث لم يسفر عن ضحايا، قرب مدينة اوالام غرب النيجر.
وقالت السفارة الأمريكية في نيامي في بيان تلقته فرانس برس “أصيبت آلية مدرعة أميركية في النيجر. ولم يسفر الحادث عن ضحايا وما زال يتعين تحديد سبب الاضرار”.
وأوضح مصدر أمني محلي أن آلية الجيش الأميركي “انفجرت على عبوة ناسفة في أوالام بمنطقة تيلابيري، بالقرب من مالي، وتضررت بالكامل، لكن الانفجار لم يتسبب بأي ضحايا”.
وكان الجنود الأميركيون متوجهين الى حقل رماية عندما وقع الحادث، كما أوضحت صحيفة نيجرية على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر آلية للجيش الأمريكي تنفجر فوق لغم في #النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.