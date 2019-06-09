آلية للجيش الأمريكي تنفجر فوق لغم في #النيجر

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أمريكية ومحلية الأحد لوكالة فرانس برس أن آلية للجيش الأمريكي انفجرت بعد ظهر السبت فوق عبوة ناسفة، لكن الحادث لم يسفر عن ضحايا، قرب مدينة اوالام غرب النيجر.

وقالت السفارة الأمريكية في نيامي في بيان تلقته فرانس برس “أصيبت آلية مدرعة أميركية في النيجر. ولم يسفر الحادث عن ضحايا وما زال يتعين تحديد سبب الاضرار”.

وأوضح مصدر أمني محلي أن آلية الجيش الأميركي “انفجرت على عبوة ناسفة في أوالام بمنطقة تيلابيري، بالقرب من مالي، وتضررت بالكامل، لكن الانفجار لم يتسبب بأي ضحايا”.

وكان الجنود الأميركيون متوجهين الى حقل رماية عندما وقع الحادث، كما أوضحت صحيفة نيجرية على الإنترنت.