المقاطي يحتفل بزواجه بمكة

الخليج - خالد الهديبي احتفل الشاب نايف بن ذيب المقاطي احد افراد الدوريات الامنية بمكة المكرمة بحفل زفافه بقاعة الفيصل بمكة المكرمة وسط حضور كبير من الاهل والاصدقاء والزملاء الذين شاركوا العريس فرحته وقد اقيم بهذه المناسبة حفل خطابي تخلله عدد من الكلمات والقصائد المنبرية . متمنين للعريسان حياة زوجية سعيدة والف مبروك

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