شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين شمال صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 15:11

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، عن إحراز قواته تقدماً ميدانياً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، إذ استعاد مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وقطعت الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد الميليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها هناك".

وفي صعدة أيضاً، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات للميليشيات خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.