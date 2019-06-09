شكرا لقرائتكم جنبلاط: مَن الحاكم في هذا البلد؟...وللعائلات البيروتية: لا ألومكم أمام الجهل المستشري! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 01:10

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، وقال: "سمعنا أخبار دير الأحمر حول طرد السوريين ونسمع مجدداً أخبار عرسال وهدم الخيم والبيوت، ومن قبل أتحفنا وزير بارز بالنظريات العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريين. مَن الحاكم في هذا البلد وما هو موقف رئيس الوزراء، أم أنّ كلّ ما يجري داخل في التسوية المشؤومة؟ هل سنرحل هؤلاء إلى التصفية في سورية؟".



سعيد: جنبلاط على حق

وعلّق النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر" قائلا: "وليد جنبلاط على حق، التعامل العنصري مع مسألة النازحين لا يحل مشكلة وجودهم التي هي ليست مشكلة لطائفة أو لمنطقة انما للجميع و لكل لبنان ولهذا "أين الدولة؟" أين الحكومة؟ الطبيعة تكره الفراغ".

وفي تغريدة ثانية توجّه جنبلاط إلى العائلات البيروتية بالقول عبر "تويتر": "بالإذن من رأيكم، لكن اذا اصبح الانتقاد ممنوع لاسباب مناطقية نتيجة العقلية المتزمتة الحاكمة فإنني كان لي شرف التعاون مع رجال كبار مثل نور الدين غزيري ومحمد غزيري ومحمد فواز وامين البزري وعرفت منير عانوتي ومالك سلام والغير. لا ألومكم أمام الجهل المستشري".

اتحاد العائلات البيروتيّة: محافظ جبل لبنان على حقّ

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وكان اتحاد العائلات البيروتية استغرب في بيان اليوم (السبت) "التبريرات المثارة تغطية للحملة التي استهدفت محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، واعتبرها مزيداً من الإفتراء على شخصه المنزه عن الشبهات، وهو من ابناء بيروت الذين تعتز بأدائهم في العمل العام".

واضاف: "إن ما أثير حول التدخل السياسي مع المحافظ لمنع ملاحقة رئيس بلدية الجيّة جورج القزي، غير صحيح اطلاقاً لأن المحافظ كان قد طلب من النيابة العامة المالية ايداعه ماهية الأفعال الجرمية موضوع التحقيق لديها، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإذن بالملاحقة لكن النيابة لم تستجب حتى تاريخه. وها ان ما يثار اليوم حول تسجيلات صوتية تحمل نعرات طائفية يؤكد خروج الملاحقة عن اختصاص النيابة العامة المالية، ليصبح من اختصاص النيابة العامة التمييزية او الإستىنافية، ويؤكد صوابية موقف المحافظ بسؤاله عن الأفعال الجرمية المنسوبة الى رئيس البلدية.

إن زعم خضوع المحافظ المكاوي لضغوط سياسية لمنع الملاحقة، ينفيه موقف وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي أبلغت المحافظ خطياً موافقتها على إعطاء الإذن وفقاً للأصول، فأين الضغط السياسي لتيار المستقبل الذي تمثله الوزيرة ريا الحسن في الحكومة؟"

وتابع: "اما في شأن بلدية شحيم، فان ما أثير فيه دلالة علنية بتبني فريق سياسي للأزمة في البلدية، ولم يتبين وجود اي علاقة او تدبير او قرار للمحافظ بكل ما يحصل فيها. ان إتحاد العائلات البيروتية يربأ بالجميع إبعاد نار السياسة عن الإدارة والكف عن الإساءة الى رموزها الأكفاء الشرفاء، لأن كل ما جرى بات مكشوفاً تمامأ امام الرأي العام."

الصايغ: الله يحمي اتفاق الطائف من أعدائه

وفي المواقف غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، قائلا: "كنا بغنى عن إقحام العائلات في الصراع السياسي وهي منه براء. ألا يكفينا التجييش الطائفي والمذهبي للبعض، حتى نستكمل حلقة الانقسام الوطني في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الصفوف وتوحيد الكلمة، إنقاذا للناس مما يتخبط فيه لبنان من فوضى سياسية، ومن هدر وفساد أخلاقي، ومن انهيار اقتصادي. رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والله يحمي اتفاق الطائف من اعدائه".