شكرا لقرائتكم بو صعب يجول في طرابلس وعلى المعابر غير الشرعية: التحقيقات مستمرة حتى معرفة من خطط للارهابي وساعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 00:44

شدد وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب على ضرورة "التمييز بين المتدين والارهابي، وأن الارهاب لا دين له". وإذ رفض "اتخاذ أي موقف من عملية طرابلس الارهابية الأخيرة قبل اكتمال الصورة النهائية"، أكد أن "التحقيقات مستمرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن التعاون مع وزيرة الداخلية ريا الحسن وكل الأجهزة الأمنية مثمر، وهو ما سيظهر جليا في الأيام المقبلة".



وفي مجال آخر، دعا بو صعب إلى "التواصل مع الدولة السورية في مجال ترسيم الحدود بشكل شرعي ورسمي ما يُساعد في تحديد مناطقنا وتسهيل انتشار الجيش اللبناني كما يجب "، كاشفا أن "لدى السوريين نية جدية في ترسيم الحدود البحرية"، آملا في "الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق هذا الأمر".

بعد 5 أيام على العملية الارهابية التي نفذها الارهابي عبد الرحمن مبسوط في طرابلس، وأدت الى استشهاد اربعة عسكريين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط، جال بو صعب في المدينة والتقى عددا من فاعلياتها السياسية. وشملت الجولة أيضا بعض النقاط العسكرية الحدودية والمعابر غير الشرعية.

وخلال اجتماعه مع كبار الضباط في منطقة القبة قال بوصعب: "معظم الذين كانوا يقاتلون في سورية من الإرهابيين المحتملين، الخطر موجود ولبنان يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة". وبعدما استمع إلى شرح مفصل بالصوت والصورة عن العملية الإرهابية التي نفذها مبسوط في طرابلس، زار سرية النقيب الشهيد حسن فرحات.

كرامي: لكشف كل الحقيقة

وانتقل بو صعب إلى دارة النائب فيصل كرامي الذي تمنى "ألا تذهب دماء الشهداء العسكريين سدى بل الاستمرار في الضغط لكشف كل الحقيقة". وقال: "أمس، استمعنا إلى بعض المسؤولين يقولون ان الحوادث تقع في بلدان عدة، هذا صحيح لكن عندما يقع مثل هذا الحادث يلتئم مجلس الوزراء خلال نصف ساعة، لكن للأسف هذا لم يحصل وهناك استياء في طرابلس لتأخير الأمر ونتمنى ان تأخذ العملية بكل جدية وليس المطلوب من المسؤولين ان يكونوا محللين لا لغويين ولا نفسيين، نتمنى أن تكون لدينا معلومات حقيقية لما حصل وخصوصا اننا سمعنا كثيرا عن ذئب منفرد ورجل مختل عقليا، لذلك نحن لن نأخذ موقفنا الى ان تنجلي الأمور وتنتهي التحقيقات".

من جهته، قال بو صعب "منذ أيام حلّت ذكرى استشهاد الرشيد (في إشارة إلى الرئيس رشيد كرامي)، الذي استشهد على طوافة عسكرية في عملية إرهابية وغدر، اليوم نرى الغدر بالجيش اللبناني من شخص في طرابلس"، منبها إلى أن هذا الموضوع "يجب ألا نعلق عليه قبل اكتمال التحقيقات".

وشدد على أن "التحقيق مستمر ونتمنى أن تظهر الحقيقة والتعاون يستمر بين الأجهزة الأمنية ونحن على تعاون تام مع وزيرة الداخلية ولديها اصرار وانا كذلك على التعاون وهذا ما نراه اليوم"، منبها إلى أن "هذا الغدر يجبرنا على ان نكون موحدين ويدا واحدة، لكن ذلك لا يمنع الاختلاف في وجهات النظر سواء في السياسة او غيرها. لكن في وضع كهذا علينا أن نكون موحدين ولهذا نحن في طرابلس للاستماع إلى ما يحدث، وما يقوله اهل طرابلس ونبض الشارع والهواجس التي يخشونها".

بوصعب: الأجهزة كانت تبحث عن الارهابي

أضاف: "طرابلس كانت تنهض كما في سابق عهدها، ونأمل في أن تعود هذه النهضة مجددا لان الأجهزة الأمنية كانت على استعداد، ذلك أنه عندما يركض شخص منفرد بين شارع وآخر يتعقبونه". وكشف أن "المعلومات تفيد ان الأجهزة كانت تبحث عن الارهابي مبسوط قبل أن يبدأ بإطلاق النار، لكن شخصا لوحده على دراجة نارية من الصعب تعقبه بسرعة او تحديد موقعه".

وإذ رفض التعليق على الخلافات السياسية، قال: "اتحدث عن التضامن المطلوب منا جميعا لتمرير المرحلة وهناك تفاهم على ان يكون التضامن على أعلى مستوياته لان الوضع يتطلب ذلك، ودعونا ننتظر التحقيق ونطالب بكشف كل الحقيقة ويشمل التحقيق كامل الملف".

الشعار: طرابلس مدينة السلام والعيش المشترك

وفي دار الافتاء، التقى بو صعب مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، في حضور احمد الصفدي ممثلا الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، وحشد من الشخصيات. وأمل الشعار أن "تكون الحادثة المأساة نهاية المطاف والأحزان وأن لا تكون لها جذورها ولا خلفياتها وأن تستعيد المدينة عافيتها". وقال: "زيارة الوزير بو صعب إلى مدينتنا تكتسب أهمية كبيرة لجهة إهتمام الدولة وبتوجيهات الرئيس العماد ميشال عون في الحفاظ على أمن المدينة وعلى إستعادة حياتها الطبيعية. طرابلس مدينة السلام والعيش المشترك، والتاريخ الذي مضى خير شاهد ودليل على ذلك".

وتابع: "هذا خيارنا ولا اقول هذا قدرنا، لأننا ننتمي إلى قيم سماوية وإنسانية تسع العالم كله، فكيف بإخوتنا المسيحيين الذين هم اقرب الآخر إلينا، نحن في مركب واحد وفي وطن واحد، آمل في أن يكون العدل والحرية والمساواة هو مناخ الوطن ولا تحيا الأوطان بغير هذه القيم، وأملنا كبير كما وعدنا الرئيس عون، في ان يكون أبا لكل المناطق ولجميع اللبنانيين حتى ننعم بالأمن والإستقرار".

وشكر بوصعب، "المفتي الشعار على "هذه الكلمات الطيبة التي لطالما اعتدنا عليها من رجل وطني، رجل منفتح. لطالما كانت مواقفكم وطنية بإمتياز".

أضاف: "الإسلام دين المحبة والسلام والتسامح، والإرهابي يمكن ان تكون لديه إنتماءات مختلفة، وليس شرطا عندما نأتي على ذكر الإرهاب "نربطه" بدين أو بمذهب، هذه حالات شاذة يرفضها الدين الإسلامي الحقيقي ونرفضها نحن والعالم كله يرفض العمليات الإرهابية، هذه أفكار وأخطار على المجتمع الإسلامي والمسيحي...".

بوصعب: طرابلس ليست حاضنة للإرهاب

وتابع: "الجيش وقوى الأمن الداخلي قدموا شهداء في طرابلس، ولكن هذه المدينة عزيزة علينا، وكما سمعتم الرئيس عون عقد إجتماعا في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية وكانت توجيهاته صارمة في ملاحقة الموضوع لأن صورة طرابلس عادت لتظهر إلى العالم كأنها استعادت عافيتها بعد الأحداث الأليمة التي مررنا بها، وقد جاء هذا العمل الإرهابي المرفوض من الجميع ليلة العيد ليعود ويهز صورتها، ولكن طرابلس ليست مدينة حاضنة للإرهاب وهي ترفضه، وهذا الفكر الذي يأتي من الخارج إلى بعض الشبان مرفوض، والتحقيقات ستكمل طريقها لكي تظهر الحقيقة". وقال: أحببت ان أقوم بهذه الزيارة لكي نؤكد على تمسكنا أكثر فأكثر بالعمل سوية مع أهل المدينة، وقياداتها السياسية والأمنية، والوزراء والنواب، بتوجيهات من الرئيس عون، حتى يعود الأمن والإستقرار".

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"سنتابع ملف المحاكمات البطيئة"

وأشار إلى "أمر آخر يتعلق بما يعاني منه اهل المدينة وهو المحاكمات البطيئة في المحاكم اللبنانية، مؤكدا "أننا سنهتم به في أسرع وقت ولكن التأخير ليس موجودا في المحكمة العسكرية ولا عند الأجهزة الأمنية، فهناك بعض الملفات احيلت إلى المجلس العدلي ونحن ستكون لدينا متابعة لنرى كيف نستطيع تسريع هذه الأمور".

وأردف: "الإرهابي يجب ان يدفع ثمن إرهابه وخروجه على القانون، ويجب ألا يكون هناك ظلم لأحد إذا كان بعيدا عن الإرهاب، وألا يكون هناك تساهل مع إرهابي يقتل ابناء وطنه ومذهبه وطائفته". وقال: "نحن حريصون على التعاون لأن لبنان ليس في إمكانه الخروج من هذه الأزمة إلا بالتعاون التام بين كل الأجهزة الأمنية، وهذه توجيهات رئيس الجمهورية الذي هو حريص على الكل".

"الجيش غدر به وهناك موقوفون في القضية"

اضاف: "هذا الجيش الذي كان يقوم بواجباته قد غدر به، والجيش وقوى الأمن الداخلي على إستعداد لمواصلة تضحياتهم، وهما ضمانتنا للمستقبل، ونتمنى ان تبقى هذه المدينة حاضنة لهم لأنهم الضمانة للمدينة ولكل لبنان".

وحول السجالات السياسية قال بوصعب: "عندما يريد البعض التحدث بمنطق وطني يجب ان يتعالى عن السجالات السياسية. نحن اليوم مررنا بأزمة اكبر بكثير من ان نركز على امور صغيرة وهي السجالات السياسية، فلنستمر في التركيز اليوم على التضامن الموجود للخروج من هذه الأزمة".

وعن وصف وزيرة الداخلية للإرهابي بانه ذئب منفرد وما إذا كانت الجريمة فردية، قال: "لا أود ان أكون في موقع الرد على أحد، وطبعا هذا التوصيف يكون تقنيا، وفي دول العالم الذي ينفذ جريمة منفردا يلقب بالذئب المنفرد، ولكن هذا لا يعني ان هذا الشخص لم يكن على تواصل او إرتباط مع آخرين، وهناك موقوفون في هذه القضية والأجهزة الأمنية تقوم بمهماتها وإن شاء الله تتبين الأمور".

...وعاد الجريح الفلسطيني

إلى ذلك، عاد بوصعب الجريح الفلسطيني صابر مراد الذي تصدى للارهابي في طرابلس، في المستشفى الاسلامي، ونقل إليه اهتمام رئيس الجمهورية، مطمئنا من الاطباء المشرفين إلى حاله الصحية، قبل أن يحط بطوافة عسكرية في منطقة وادي خالد، حيث التقى ضباط وعناصر الجيش المنتشرين عند الحدود الشمالية في احد مراكز الجيش الحدودية.

"لإقامة معابر شرعية"

وزار بوصعب أيضا فوج حماية الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، وكان في استقباله قائد الفوج العقيد الركن نبيل عبدالله الذي شرح له واقع الحدود بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطها الجيش والأرض المتداخلة بين سورية ولبنان والتحديات التي يواجهها الجيش. ثم زار المعابر الحدودية ودعا "من يربط بين الوضع الاقتصادي وحقوق الجيش إلى زيارة هذه النقطة (فوج الحدود البرية الأول) ليرى مهمات الجيش الصعبة حتى يعدل في كلامه". وأكد أن "الجيش يحمي ايضا إلى جانب الحدود، الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مكافحة للتهريب ونحن في اي موقع كنا سنتمسك بحقكم وندافع عنه".

وفي إطار جولته على المعابر غير الشرعية، تفقد بو صعب معبر "طلال نصر الدين غير الشرعي" الذي يفصل بين لبنان وسورية. وأعلن "أننا نحترم المؤسسة العسكرية التي تعمل باللحم الحي" لأنّ المعدّات المطلوبة للسيطرة على الحدود اللبنانية ليست كلّها متوافّرة"، داعيا إلى "إقامة معابر شرعية".

وإذ أشار إلى أن "الأمور في هذا الشأن تُدرس جدياً ولكنها تتطلب تعاوناً بين أفرقاء عدّة". نبه إلى أن "سيطرة الجيش على المناطق الحدودية تتطلب خطة وتقنيّات وهذا يستوجب حلاً سياسياً مع الدولة السورية وقراراً من مجلس الوزراء لتزويد الجيش بكلّ ما يحتاج إليه من معدّات وتمويل".

"حلّوا عن الجيش"

وفي منطقة القصر الحدودية في قضاء الهرمل، أكد بوصعب "السعي لاستحداث مركز حدودي لتسهيل انتقال المواطنين إلى أراضيهم وأملاكهم"، مشددا "على العمل لإقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب." ومنبها إلى أن "الحديث عن موازنة الجيش يعني أنّنا نريد الفوضى في البلد". وقال بالعامية: "يحلّوا عن الجيش" ، داعيا إلى "عدم الاستخفاف بالوضع الأمني والقول إنّ الأمن مستقرّ"، ومشددا على أن "الجيش يجب أن يستريح". وقال: "إن الكلام عن كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية يجب أن يتم مع قائد الجيش، كما مع سائر الأجهزة الأمنية على أن يناقش لاحقا في المجلس الأعلى للدفاع"، مشددا على أن "الجيش هو أكثر من ضحى خلافا لباقي الوزارات".

...وعزى بالشهيد فرج : للأمانة القصد كان بأن لدى الارهابي فكر مريض

وزار وزير الدفاع بلدة حوش تل صفية في قضاء بعلبك، حيث قدم التعازي لعائلة العريف في قوى الأمن الداخلي الشهيد يوسف علي فرج، الذي استشهد في العملية الارهابية في طرابلس. وقالت والدته: "ابني شهيد الوطن كله، وليس شهيد طائفة أو مذهب، ابني عسكري في مؤسسة بدولة قوية، وفي ظل رئيس الجمهورية الذي هو "بي الكل". ابني قضى شهيد الغدر، ويعز علي بأن البعض بدل أن يرى دماء الشهداء التي روت الأرض، كان يبرر للقاتل الارهابي".

ورد بو صعب مؤكدا أن "الشهيد يوسف هو شهيد الوطن. أطمئنكم بأن هناك اكثر من 20 موقوفا حاليا، وللأمانة لم يكن القصد بما قيل بأن هذا إرهابي مختل لتبرير عمله، أو للتوصيف بأنه إنسان غير طبيعي، وإنما كان القصد بأن الذي لديه هكذا فكر فهو فكر مريض، وفكر شخص غير موزون بالمعنى المجازي للكلمة، وأنا تحدثت بوضوح، بأننا لن نرضى إلا بالذهاب بالحقيقة إلى الآخر لجلائها، حتى نعرف من الذي خطط، وساعد، ودفع، واشترى السلاح، ومن سلم السلاح، ولن يحاول أحد طمس أي حقيقة".