شكرا لقرائتكم رئيس لبنان معايدا قوى الأمن في ذكرى تأسيسها: لا تهاون مع الارهاب ولا مع من يسهّله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 21:45

عايد الرئيس اللبناني ميشال عون رجال قوى الأمن الداخلي، ضباطا ورتباء وافرادا في الذكرى الـ158 لانشاء هذه القوى، التي تصادف يوم غد الأحد 9 حزيران (يونيو) الجاري، والتي تأتي تحت شعار: "معا نحو مجتمع أكثر أمانا".



ونوه بتضحيات رجال قوى الأمن، "الذين يشكلون مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الامنية الاخرى، الدرع التي تصون السلم الاهلي وتحفظ الاستقرار وتؤمن الطمأنينة للمواطنين".

وفيما استذكر رئيس الجمهورية شهيدي قوى الأمن اللذين سقطا في الاعتداء الارهابي في طرابلس عشية عيد الفطر المبارك، شدد على ان "تضحيتهما الى جانب شهيدي الجيش، تشكل حافزا للاصرار على ان لا تهاون مع الارهاب بكافة اشكاله ولا تساهل مع اي جهة يمكن ان تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل ام بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الامنية، او استهدفوا الابرياء والاستقرار في البلاد".

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من جهته تقدم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة من قوى الأمن الداخلي، وقال: "كل التقدير لقوى الأمن الداخلي، قيادة وضباطا وافرادا، في عيدها الـ158، سدد الله خطاكم ورحم الله شهداء الواجب. بتعاونكم مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم اللبنانيين لكم ومتابعة وزيرة الداخلية، يتحقق شعاركم لهذا العيد: معا نحو مجتمع أكثر أمانا".

وأكد ميقاتي، أمام زواره ان "ما شهدته مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر مؤلم وموجع جدا، والأكثر إيلاما منه هو إمعان البعض في الاساءة إليها والى أهلها وتاريخها وأصالتها وعراقتها، بإعادة النغمة القديمة الممجوجة بإتهامها بالتطرف والإرهاب وبأنها بيئة حاضنة للمتشددين". وقال: "لا انتماء دينيا ولا مناطقيا للارهاب، بل هناك ارهابي إختار طرابلس مسرحا لعملية آثمة، وكان قادرا على إختيار أي مدينة أو منطقة لبنانية أخرى، لذلك فإن طرابلس كانت ضحية في عيدها نتيجة هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة أربعة عسكريين شهداء من أبنائنا، نسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم ويلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ولا ننسى أيضا الشاب الفلسطيني البطل صابر مراد الذي كاد أن يدفع حياته ثمنا للدفاع عن أشقائه بكل جرأة وبسالة".

اضاف: "طرابلس كانت وستبقى مدينة لبنانية، عربية، مؤمنة، منفتحة ومتنورة، تتمسك بالعيش الاسلامي- المسيحي، وبالوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحسن الجوار، وستبقى عصية على كل من يسعى الى استهدافها أو الإساءة إليها، وما حصل في طرابلس سيكون فرصة أمامنا جميعا للتأكيد على الوفاء بالإلتزامات تجاه المدينة وتحقيق الإنماء الذي توافقنا عليه مع الرئيس سعد الحريري، والذي تحتاجه طرابلس، ولن نتهاون فيه مهما كانت الظروف أو الذرائع، خصوصا أن التوافق مع الرئيس الحريري تحتل طرابلس الأولوية فيه. ونتمنى على كل من عبر عن تضامنه مع طرابلس أن يترجم موقفه بدعم المشاريع الضرورية لها". وقال: "رحم الله الشهداء، وحمى طرابلس من الارهاب الأمني والسياسي، وسنبقى على عهدنا في الوقوف الى جانب أبنائها في كل الظروف".