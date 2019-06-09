مصر: قتل 4 إرهابيين تورطوا في الهجوم على مكمن "البطل 14"

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 15 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 01:30
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، مقتل 4 عناصر إرهابية من المتورطين في الهجوم على المكمن الأمني"البطل 14" جنوب العريش في محافظة شمال سيناء فجر الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 8 من قوة المكمن بينهم ضابط.
ويرتفع بذلك عدد القتلى من المتورطين في الهجوم على المكمن إلى 23 إرهابياً، حيث قتلت القوات 5 إرهابيين خلال تصديها للهجوم، وعشية الهجوم قتلت القوات 14 آخرين بعد تتبعهم إثر فرارهم.
وقالت الوزارة في بيان إنه استمراراً لجهود الوزارة فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد المكامن الأمنية فقد رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية إتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن في منطقة أبوعيطة في العريش مأوى لهم.
وتابع البيان: تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مصرع "4" منهم، وعثر في حوزتهم على عدة بنادق آلية، وحزام ناسف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، إذ تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
وبثت وزارة الداخلية مقطع فيديو لعملية الدهم التي تمت ليلاً، وأظهر المقطع عدداً من رجال الأمن يحاصرون الهدف، ثم يلقون قنبلة يدوية تمهيداً لاقتحامه.
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