وأشار السفير الروسي إلى أن روسيا ثبتت مشاركتها في الدورة الـ 61 للمعرض متوقعا أن يزداد عدد الشركات الروسية التي ستحضر هذا العام عن سابقه نظرا لاهتمام العديد من تلك الشركات بالقدوم إلى سوريا والمساهمة بإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات، كما نقلت وكالة "سانا".
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وأشار السفير يفيموف إلى تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين ومشاركة المسؤولين ورجال الأعمال السوريين في مختلف المنتديات الاقتصادية في روسيا كمنتدى سان بطرسبورغ ومنتدى يالطا الاقتصاديين.
وكانت الدورة الستون لمعرض دمشق الدولي حظيت بمشاركة واسعة من قبل الشركات الروسية خاصة تلك العاملة في مجالات الاتصالات والكابلات والتكنولوجيا الطبية والصناعات الثقيلة والملاحة الجوية إضافة إلى مشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال بشكل مستقل في فعاليات المعرض.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي بسوريا: زيادة عدد الشركات الروسية في معرض دمشق الدولي القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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