اخبار الخليج

السعودية واليابان تتعاونان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وتتضمن المذكرة، تطوير البنية الرقمية التحتية، وتبادل الخبرات في التقنيات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية في البلدين.

وقالت الوزارة ، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الأحد، إنه "في إطار سعينا لبناء شراكات دولية لتطوير القطاع وتعزيز التحول الرقمي، وقعنا اليوم مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، وذلك بهدف دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير رأس المال البشري".

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، ومن الجانب الياباني وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

Advertisements

وجاء ذلك، على هامش مشاركة السواحة في الاجتماعات حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (جي 20)، في تسوكوبا إيباراكي باليابان.

وقال السواحة: "الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسية مع الجانب الياباني، تشمل تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة".

جدير بالذكر، أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة أوساكا باليابان، يومي 28 و29 حزيران/يونيو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية واليابان تتعاونان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا