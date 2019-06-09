السعودية تعاقب الموظفين المتغيبين عن العمل بعد إجازة العيد

وشددت الوزارة على كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة حسم يومين مقابل كل يوم يتغيبه الموظف، عقب إجازة العيد، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

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وبدأ مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق، اليوم الأحد، في مراقبة دوام موظفي الدولة في 27 فرعا بجميع المناطق، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف.

وتهدف هيئة الرقابة والتحقيق إلى الحد من حالات غياب موظفي الدولة، التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.

وفي ذات السياق، يستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب، من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير حالات الغياب، وخاصة أن بعض الموظفين يستغلون علاقاتهم في الحصول على تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.

كذلك تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة دوام عدد من موظفي الجهات الحكومية خلال بداية الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ويتم إبلاغ الجهات الحكومية بنتائج تلك الجولات لتطبيق ما يقضي به النظام حيال الموظفين الغائبين والمتأخرين عن الدوام الرسمي.