إقرار استراتيجية جديدة لجعل الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة

القاهرة- سبوتنيك. وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، "ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي.. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الامارات حتى العام 2031. لدينا 90 مشروعا ضمن الاستراتيجية".

ووفقا للشيخ محمد بن راشد، فإن هذه المشروعات تتعلق بالصحة البدنية، والنفسية، والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية، وتعزيز جاذبية العيش في المدن المختلفة بدولة الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أيضا، قانونا اتحاديا بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيا، لحماية المواطنين من آثارها الجانبية.

كما تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ "قانون المسئولية الطبية"، والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية، وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة.