دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إصدار Chrome الجديد لنظام أندرويد يجلب بعض التعديلات ظهر على التقنية بلا حدود.

حصل متصفح Chrome لنظام أندرويد على الوضع الداكن في شهر إبريل الماضي، ولكن نظرًا إلى انه كان متخفي، فقد كان من الصعب الوصول إليه بعض الشيء، ولم يكن يعلم بوجوده الكثير من المستخدمين.

ولكن اليوم، أحضرت جوجل أخيرًا متصفح Chrome 75 إلى نظام أندرويد، والذي قد حصل على تحديث جديد يحضر إمكانية تفعيل الوضع الداكن إلى قائمة الإعدادات الموجودة بالمتصفح. جدير بالذكر انه عند تفعيل وضع توفير البطارية على جهازك، فإن متصفح Chrome يقوم بتفعيل الوضع الداكن تلقائيًا، ولكن يمكن أيضًا تغييره إلى الوضع الأبيض إذا كنت ترغب في ذلك.

وعلاوةً على ذلك، أضافت جوجل أيضًا مولد كلمة المرور إلى متصفح Chrome، فعند النقر فوق مربع إدخال كلمة مرور، سترى شريطًا جديدًا يظهر في أسفله مع رمز مفتاح يمكنك النقر عليه للحصول على قائمة بكل كلمات المرور المحفوظة لهذا الموقع، وإلى جانبه، يوجد خيار “اقتراح كلمة مرور قوية”، وعند النقر عليه يتم إنشاء كلمة مرور لك تلقائيًا.

يوفر Chrome 75 أيضًا واجهة برمجة تطبيقات المستوى 2 Web Share، مما يعني أنه يمكن لمواقع الويب الآن مشاركة الملفات (مثل الصور) إلى قائمة المشاركة الأصلية على أندرويد. ففي السابق، كان من الممكن مشاركة النصوص وعناوين URL فقط بهذه الطريقة.

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على أي حال، هناك عدد لا يحصى من التحسينات الطفيفة الأخرى التي تم إضافتها إلى متصفح Chrome 75 أيضًا، إذا كنت مهتمًا بمعرفة كل الإضافات، أنقر إلى هذا الرابط.

من المفترض أيضًا أن يصل الإصدار الجديد من المتصفح إلى الهواتف خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع إصدار Chrome الجديد لنظام أندرويد يجلب بعض التعديلات ظهر على التقنية بلا حدود.