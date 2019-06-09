دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيقات فيسبوك لن تأتي مثبتة مسبقًا على هواتف هواوي بعد الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

في أحدث ضربة لشركة هواوي، قامت شركة فيسبوك بإيقاف شركة هواوي الصينية من تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف القادمة، وتشمل هذه التطبيقات تطبيق فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وواتساب، وبعض التطبيقات الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لوكالة رويترز، فإن هذا الحظر الجديد ينطبق فقط على هواتف هواوي التي لم يتم إصدارها.

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سيظل مستخدمي هواوي الحاليين قادرين على تثبيت واستخدام مجموعة تطبيقات فيسبوك طالما كانت خدمات جوجل مدعومة، وبعد ذلك، سيكون من الصعب إيجاد حل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والحكومات الصينية واستعادة خدمات جوجل.

المصدر

هذا الموضوع تطبيقات فيسبوك لن تأتي مثبتة مسبقًا على هواتف هواوي بعد الآن ظهر على التقنية بلا حدود.