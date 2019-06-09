دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم تفاصيل جديدة حول تقنية الكاميرة أسفل الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة شاومي للإنتقال بتصميم الكاميرة الأمامية إلى مستوى جديد، مع تقنية الكاميرة التي تأتي أسفل شاشة الهواتف الذكية، وفي تغريدة جديدة من وانغ شيانغ نائب رئيس شاومي كشف عن مزيد من التفاصيل عن كيفية عمل هذه التقنية الجديدة.

يطرأ على تصميم الهواتف الذكية الكثير من التغيير في التصميم في الآونة الأخيرة، حيث قدم عمالقة تصنيع الهاتف تصاميم متنوعة للكاميرة الأمامية التي جاءت بنتوء القطرة في الكثير من الإصدارات، وتصميم منزلق أو منبثق في إصدارات أخرى، وتصميم ثقب الشاشة في البعض الأخر.

إلا أن شاومي ترغب في تغيير تصميم النتوء بشكل جذري مع تقنية الكاميرة الجديدة أسفل الشاشة، التي كشف مؤخراً عن آلية عملها في الهواتف الذكية عبر Wang Xiang نائب رئيس شاومي.

ولقد أشار Wang Xiang في التغريدة التي نشرت مؤخراً، إلى أن الكاميرة تأتي في الجزء العلوي من الشاشة، لكن كبديل للإطار المحيط بالكاميرة في الشاشة والذي يأتي بتصميم النتوء أو قطع في الشاشة في شكل ثقب، ستأتي الكاميرة بغطاء من زجاج مميزة بالإنعاكش المنخفض مع أعلى نفاذية مما يتيح للكاميرة إلتقاط الصورة، كما تأتي الشاشة بتصميم متغير لتدعم أيضاً العمل كعدسات للكاميرة في الجزء العلوي.

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كما أشارت شاومي إلى أن هذا التصميم لن يحتاج إلى تصغير حجم الكاميرة إلى أقصى حد، كما سيتيح إضافة مستشعر أكبر يدعم إلتقاط صور بمستوى أعلى من الجودة مقارنة بتصميم النتوء الحالي.

ومن المتوقع أن تقدم شاومي إصدار من الهواتف الذكية لاحقاً يكشف عن كفاءة وآداء تصميم الكاميرة الجديد أسفل الشاشة، وذلك بعد إنتهاء العملاق الصيني بالتأكيد من إجراء الإختبارات والمعاينة النهائية على هذه التقنية قبل إدراجها بالفعل في الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم تفاصيل جديدة حول تقنية الكاميرة أسفل الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.