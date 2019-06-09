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السودان: قادة الحركة الاحتجاجية يدعون إلى عصيان مدني للضغط على المجلس العسكري

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حركة عصيان مدني بالسودان لـ دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز حركة عصيان مدني بالسودان لـ "تركيع المجلس العسكري". دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان إلى عصيان مدني اعتبارا من الأحد، في خطة للضغط على المجلس العسكري الحاكم المتهم بالقمع الدموي للمتظاهرين. وقال "تجمع المهنيين السودانيين" إن العصيان "فعل سلمي قادر على تركيع أقوى ترسانة أسلحة في العالم". وأوقفت قوات الأمن السبت ثلاثة قياديين من حركة الاحتجاج الشعبية بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم الجمعة من أجل التوسط بين طرفي النزاع.
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السودان: قادة الحركة الاحتجاجية يدعون إلى عصيان مدني للضغط على المجلس العسكري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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