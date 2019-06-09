دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز حركة عصيان مدني بالسودان لـ "تركيع المجلس العسكري". انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي السودان: واشنطن تدين "الهجمات على المحتجين" وتدعو الجيش إلى "نبذ العنف" France 24

السودان: أكثر من مئة قتيل في حصيلة جديدة لفض اعتصام الخرطوم France 24

إعادة افتتاح المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بعد 16 عاما من إغلاقها France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO السودان: قادة الحركة الاحتجاجية يدعون إلى عصيان مدني للضغط على المجلس العسكري France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان إلى عصيان مدني اعتبارا من الأحد، في خطة للضغط على المجلس العسكري الحاكم المتهم بالقمع الدموي للمتظاهرين. وقال "تجمع المهنيين السودانيين" إن العصيان "فعل سلمي قادر على تركيع أقوى ترسانة أسلحة في العالم". وأوقفت قوات الأمن السبت ثلاثة قياديين من حركة الاحتجاج الشعبية بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم الجمعة من أجل التوسط بين طرفي النزاع.

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