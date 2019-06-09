- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
السودان: واشنطن تدين "الهجمات على المحتجين" وتدعو الجيش إلى "نبذ العنف"France 24
-
السودان: أكثر من مئة قتيل في حصيلة جديدة لفض اعتصام الخرطومFrance 24
-
إعادة افتتاح المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بعد 16 عاما من إغلاقهاFrance 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
السودان: قادة الحركة الاحتجاجية يدعون إلى عصيان مدني للضغط على المجلس العسكري
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: قادة الحركة الاحتجاجية يدعون إلى عصيان مدني للضغط على المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.