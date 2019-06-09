السعودية تعلن مقتل جندي على الحدود مع اليمن

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الأحد، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية قدم الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم تعازيه لأسرة جندي أول حسن الجابري أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.



وعبّر العاهل السعودي عن "فخر واعتزاز الجميع بالشهيد الذي قدم روحه في سبيل أداء مهامه وواجباته الوطنية".

وبينما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة إلا أنه في وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار جازان السعودي عبر هجمات بطائرات مسيرة.



ووفق قناة المسيرة (التابعة للحوثيين) على "تويتر" فإن "الهجمات الجوية على مطار جازان(جنوبي السعودية) استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".



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وأشارت إلى أن هجماتها الجوية "تأتي بعد أن حولت دول العدوان (يقصد الدول المشاركة في التحالف العربي) المطار إلى قاعدة عسكرية".



ولفتت إلى "فشل طيران العدوان رغم شنه غارتين في إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية شرق جبل النار بمحور جازان".



ونوهت إلى "مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية على مواقع شرق جبل النار".

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.