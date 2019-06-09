وظائف_صحية لحديثي التخرج بـ #مدينة_الملك_سعود_الطبية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية (مُسعف ، وأخصائي تغذية)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُسعف – الرعاية المنزلية (Paramedic – Homecare):

– درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– حاصل على شهادة (BLS – ACLS).

– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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2- أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare):

– درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة.

– التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).