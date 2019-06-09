مصر.. وزارة الآثار ترد على عرض رأس توت عنخ آمون للبيع في مزاد علني بلندن

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

طلبت وزارة الآثار المصرية، إيضاحًا من السلطات البريطانية بشأن ما أعلنته صالة “كريستنز”، عرض رأس تمثال من الحجر، منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون، للبيع بالمزاد العلني في لندن، يوليو المقبل.

وقالت الوزارة، إن هذه القطعة ليست من المفقودات بمتاحفها، لافتة إلى أنها ستنسق مع الإنتربول الدولي ووزارة الخارجية حال ثبوت خروج أي قطعة أثرية بطريق غير شرعي من أجل استردادها.

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وحسب ما أعلنته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبدالجواد، الأسبوع الماضي، أكد أن الإدارة تدرس ملفات المزاد الذي سيقام في الرابع من يوليو، وأن الوزارة تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لمخاطبة الصالة بخصوص رأس توت عنخ آمون، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة.

وشدد “عبدالجواد”، على أن وزارة الآثار لا تتهاون أو تسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على الإطلاق.