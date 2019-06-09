سماعة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب من سينهايزر

أطلقت شركة سينهايزر سماعة رأس لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب، وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس GSP 670 الجديدة تعتمد على تقنية اتصال متطورة، وتمتاز بفترة انتقال منخفضة للغاية وصوت فائق النقاء، فضلاً عن إمكانية الاتصال بواسطة تقنية البلوتوث كالمعتاد.
وتروج الشركة الألمانية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 20 ساعة عن طريق تقنية البلوتوث أو 16 ساعة عن طريق تقنية الاتصال المتطورة، كما يمكن شحن السماعة أثناء التشغيل، ويكفي شحن السماعة لمدة سبع دقائق فقط، لكي يتم تشغيلها لمدة ساعتين.
ولم تفصح شركة سينهايزر عن أية تفاصيل بشأن وحدات المشغل المدمجة في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة، والتي من المفترض أن تدعم تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1، ويتم إيقاف الميكروفون القابل للطي عندما يتم طيه إلى أعلى، ويمكنه تسجيل الترددات ما بين 10 و 7300 هرتز.
وأعلنت شركة سينهايزر عن طرح السماعة في الأسواق العالمية بدءاً من يوليو (تموز) المقبل بتكلفة 349 يورو.
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