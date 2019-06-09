- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Denis Balibouse
وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أفراد من الحوثيين وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح"، معتبرا أن العمليات العسكرية النوعية للجيش "تسهم في إضعاف قدرات الحوثيين وتسهل من عملية تقدم قوات الجيش".
وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس السبت، مقتل وإصابة العشرات من العسكريين بينهم سعوديون وسودانيون، خلال إحباطها هجوماً في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ونقل المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر"، عن مصدر عسكري في حجة، بأن الجماعة والقوات الموالية لها، صدت زحفا نفذته 7 ألوية من الجيش اليمني، وقوات سعودية وسودانية عاملة ضمن التحالف العربي، وذلك باتجاه صحراء ميدي شمال غربي حجة.
وأضاف أن الزحف الذي سانده طيران التحالف، نُفذ من ثلاثة اتجاهات الشمال والغرب والجنوب، بعرض مساحة أكثر من 40 كيلو متراً، وبدأ منتصف ليل أول من أمس واستمر حتى مساء أمس.
ووفقاً للمركز، تمكنت "أنصار الله" والقوات الموالية لها، من صد الزحف الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين، وأسرت عدداً آخر، وأعطبت عشرات الآليات، واغتنمت أسلحة متنوعة.
وأعلنت أمس قوات الحكومة الشرعية، تقدمها 15 كيلو متراً في محافظة حجة واستعادة مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، و12 قرية ووادٍ، إضافة إلى قطع إمدادات "أنصار الله" شمال حجة، بعد قطعه الطريق الرابط بين مديريتي حرض وميدي، وذلك خلال عملية عسكرية ما تزال مستمرة، حسب الجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 10 حوثيين بعملية شمال صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.