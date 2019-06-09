لجنة أطباء السودان: مقتل شخصين تعرضا للضرب والطعن بأيدي "الجنجويد"

وذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء "ارتقى قبل قليل شهيدين بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد".

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وأضاف البيان "يوجد كذلك عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

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واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 115 شخصا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.