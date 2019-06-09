5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “2”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

دائمًا في جعبتنا كل ما هو مُهم ومفيد لكم في عالم التطبيقات، ونحن مستمرين في تقديم الأفضل لكم، سواء كان الأمر يتعلق بالأخبار المتعلقة بالتطبيقات الجديدة أو أخبار التحديثات التي تشهدها التطبيقات، عمومًا نبدأ معكم في هذه المقالة الجديدة والتي ستكون حاضرة بشكل أسبوعي، على ان نستهدف فيها باقة من أفضل التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، والتي بطبيعة الحال تستحق التجربة، وكي لا نُطيل أكثر نبدأ بالتطبيق الأوّل:

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كان تطبيق Split Screen Launcher متاحًا بالفعل على متجر قوقل بلاي قبل اليوم، ولكن تمت إزالته من المتجر لأسباب غير معروفة، وبالتالي يأخذ هذا الإصدار الجديد مكانه، ويشبه إلى حدٍ ما سابقه، ويمكننا تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق يمكنه تشغيل تطبيقاتك تلقائيًا في وضع تقسيم الشاشة، حتى لو كان جهازك لا يدعم هذه الميزة بشكل افتراضي، بدوره التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وبدون أي إعلانات ولا حتى مشتريات داخلية.

إذا كنت صحفيًا أو شخصًا يزور العديد من أحداث ألعاب Xbox على مدار العام، فقد تحتاج إلى تثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق مايكروسوفت الجديد Xbox Events، حيث سيُوفّر لك هذا التطبيق محتوى حصريًا للأحداث الخاصة بالشركة مثل E3 أو Gamescom، وستتمكن معه أيضًا من إنشاء جداول مخصصة للجلسات التي ترغب في حضورها.

يتيح لك هذا التطبيق الحصول على إشعارات Edge Lighting الفعلية من أي تطبيق أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، لذلك إذا كنت ترغب في الاستفادة من إضاءة Edge لديك بغض النظر عن التطبيقات التي تختارها، فهذه هي النسخة المناسبة لك، على أن يكون التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وأن يتضمن بداخله مشتريات.

إذا كنت تمتلك جهاز أندرويد لا يحتوي على مؤشر LED للإشعارات ويفتقد الميزة، فإن aodNotify هو تطبيق تريد تسجيل الدخول إليه، بحيث لا يمكن فقط تمكين الإشعارات لك المعروضة دائمًا، ولكن يمكنك أيضًا تحديد التطبيقات المسموح لها بإشعارك، لذلك لن تضطر أبدًا إلى التعامل مع الرسائل غير المهمة مرة أخرى.

Appy Weather:

بدأ تطبيق Appy Weather كتطبيق ناجح للطقس على Windows Phone ، والآن بعد أن أصبح نظام تشغيل Microsoft قد مات ، فمن المنطقي أن المطور يرغب في إصدار التطبيق على منصات أخرى. Android هو أول من يحصل على إصدار خاص به من Appy Weather ، ويسرني أن أبلغ أنه يعمل بنفس جودة عمله على Windows Phone. هناك تحذير واحد ، إذا كنت تخطط لاستخدام التطبيق مجانًا ، فيمكنك فقط تحديث الطقس خمس مرات. إذا كنت ترغب في البحث عن الطقس أكثر من ذلك ، فستضطر إلى إلغاء قفل التطبيق الكامل من خلال عملية شراء داخل التطبيق.

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “2” ظهرت أولاً على عالم التقنية.