شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تشن هجوما على بلدة صومالية تسيطر عليها الحكومة فى هيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجوما على بلدة صومالية تسيطر عليها الحكومة في وسط منطقة هيران.
وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الأحد، أن الهجوم بدأ بوقوع انفجارات عند الجسر الرئيسى بالمدينة استهدفت قوات جيبوتى العاملة، فى إطار بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم).
وأوضح أن تبادل إطلاق النار استمر بين مسلحى "الشباب" وقوات جيبوتي في معركة عنيفة بالأسلحة، ما أدى إلى وقوع عدد غير محدد من الإصابات.
ومن جانبها .. أعلنت حركة "الشباب" مقتل 13 جنديا من قوات جيبوتى، وإحراق عربة قتال تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فيما لم يصدر بعد أى بيان من بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال يؤكد أو ينفى هذه الادعاءات.
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