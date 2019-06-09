شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد سيطرته على تل ملح فى ريف حماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الجيش السورى اليوم الأحد، سيطرته على تل ملح فى ريف حماه ويتابع تقدمه فى عدة محاور. ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية نقلا عن مصدر عسكرى سورى.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أفاد بأن المعارك لا تزال قائمة بين قوات النظام من جهة.. وجبهة النصرة والمعارضة من جهة أخرى على جبهات ريف حماة، وسط عمليات قصف جوى وبرى مكثف من قبل الطائرات الروسية والسورية لاستعادة قرية تلح ملح الاستراتيجية بريف حماه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستعيد سيطرته على تل ملح فى ريف حماه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.