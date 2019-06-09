"الأطباء السودانية": وفاة شخصين بمدينة أم درمان

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأحد، وفاة شخصين، بالمستشفى العسكري، في مدينة أم درمان، بعد تعرضهما للضرب والطعن، من قبل "مليشيا الجنجويد".

جاء ذلك في بيان للجنة، نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أعلنت فيه كذلك ارتفاع عدد القتلى إلى 117شخصًا، منذ قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم، الاثنين الماضي.

والخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض إلى 113، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة، بينما قالت وزارة الصحة، الخميس، إن عددهم لا يتجاوز 61 قتيلا.

والإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.