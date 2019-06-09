الأمم المتحدة: 5.1 ملايين يمني يعيشون بمناطق يصعب الوصول إليها

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن 5.1 ملايين يمني محتاج للمساعدات، يعيشون في مناطق يصعب الوصول الإنساني إليها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأضاف المكتب أن هؤلاء المحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم يعيشون في 75 منطقة يمنية.

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وتشكو الأمم المتحدة بشكل متكرر، من صعوبات تواجه فرقها الميدانية، في محاولاتها الوصول إلى بعض المناطق، ووضع عراقيل أمام المساعدات.

ووفق تقارير أممية سابقة، فإن إن حوالي 24 مليون يمني (حوالي 80% من السكان)، باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في حين يعيش الملايين على حافة المجاعة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.