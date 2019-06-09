وزيرة الداخلية اللبنانية: قوى الأمن متطرفة في مواجهة الإرهاب الأسود

بيروت/ رشاد الزغبي/الخليج 365
أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن قوى الأمن ستكون "متطرفة في مواجهة الإرهاب الأسود"، في إشارة منها على عزمها التعامل بحزم مع أي تهديد أو عمل إرهابي.
صرحت بذلك خلال احتفال بالذكرى الـ 158 لتأسيس قوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت.
وقالت الحسن، إن "الجريمة البشعة التي ضربت مدينة طرابلس هي من صنع فلول الإرهاب الأسود الذي نجح لبنان في محاربته، وقوى الأمن ستكون متطرفة في القضاء عليه".
والإثنين، قتل 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط، في اشتباكات مع مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر المسلح نفسه بعد محاصرته بأحد المباني.
وخلال الاحتفال، هنأت الحسن أفراد قوى الأمن بذكرى التأسيس، مستدركة بالقول: "ولو كان طعمه مراً هذه السنة، بسبب العمل الإرهابي الذي هز مدينة طرابلس".
وتابعت: "كان من المفترض أن نطفىء اليوم 158 شمعةً احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي، لكنّنا، بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين، إجلالاً لشهيدّين غاليَين قدّمَتهما هذه المؤسسة".
وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من ضعف أمني حيث شهدت، خلال السنوات الاخيرة جولات قتال عديدة بين سُنة معارضين للنظام السوري وعلويين حلفاء له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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