ارتفاع عدد مقتحمي المسجد الأقصى إلى 334 مستوطنا

القدس/ فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365

ارتفع عدد مقتحمي باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، الأحد، إلى 334 مستوطنا يهوديا.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب لها، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة (الباب الذي تتم من خلاله الاقتحامات) بعد سماحها لـ 334 مستوطنا باقتحام الأقصى والتجول في باحاته.

وقامت الشرطة الإسرائيلية، بتأمين الاقتحامات من خلال انتشارها بين المصلين في الأقصى وقرب المصلّى القبلي، ورافقت المستوطنين خلال جولتهم حتى خروجهم من باب السلسلة.

واستمرت الاقتحامات منذ الساعة 07:30 بتوقيت القدس (04:30 ت.غ) حتى الساعة 11:00 (08:00 ت.غ)، ضمن مسارات محدّدة من قبل الشرطة الإسرائيلية وبشكل مكثّف.



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وفي وقت سابق، أفاد أحد حراس المسجد الأقصى، للأناضول، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال.



وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد "نزول التوراة"، أو ما يسمونه بـ"الشفوعوت".

وكانت جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم، دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.