وزارة_الصحة تحذر من أضرار المشروبات الغازية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت وزارة الصحة من الأضرار التي يسببها تناول المشروبات الغازية، وأثرها على جسم الإنسان.
وأكدت الوزارة أن المشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية، بل هي عبارة عن مُحليات وملونات صناعية ونكهات ومواد كميائية حافظة، والكثير من السكر الضار المخل بالتوازن الغذائي.
وأضافت أنه بعد 20 دقيقة من تناول المشروب الغازي يقوم البنكرياس بفرز الكثير من الإنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون تتسبب في زيادة الوزن ليصبح الجسم عرضة لداء السكري، وبعد 45 دقيقة يرفع الكافيين ضغط الدم ومع الزمن قد يتحول الضغط إلى مرض مزمن.
وأشارت إلى أن المشروبات الغازية ذات تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بهشاشة العظام.
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