حساب_المواطن يوضح كيفية حذف مخصص حافز لأحد التابعين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج حساب المواطن، عن الطريقة التي يتم من خلالها حذف مخصص حافز عبر التطبيق المخصص للبرنامج، في حالة تحديث البيانات.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على استفسار مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “كيف طريقة حذف مخصص حافز لأحد التابعين من حساب المواطن؟”.

وقال حساب خدمة العملاء في تغريدة عبر “تويتر”: “بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة (تفاصيل الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، ثم الانتقال إلى الإجراءات) وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.