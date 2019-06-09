حفل معايدة لمنسوبي شرطة الزلفي والدوريات والمرور وأمن الطرق

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حسان الطريقي : أقام مدير شرطة محافظة الزلفي العميد / عبدالله بن فهد العيدان حفل معايدة لمنسوبي الشرطة من ضباط وأفراد وموظفين وعاملين بحضور مدير شعبة دوريات محافظة الزلفي العقيد / عبدالعزيز بن محمد المقحم ومدير شعبة مرور محافظة الزلفي المقدم / حسن بن شقير الرشيدي ورئيس مركز انطلاق دورية أمن طريق الزلفي المقدم / فهد بن يوسف الحربي وذلك صباح يوم الاحد الموافق ٦ / ١٠ / ١٤٤٠ ھ. Advertisements

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