اخبار الخليج

المجلس العسكري السوادني لا يرغب في السلطة.. وهذا هو الدليل

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أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان.
 
 
وقال المجلس في بيان، السبت، إنه حريص على توافق يفضي للتأسيس إلى التحول الديمقراطي والذي يمثل هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد.
 
 
وتوجه بالشكر والتقدير لحكومة إثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وثمن المبادرة الإثيوبية التي طرحها آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم الجمعة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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