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شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل في «حملات الحج المجانية».. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية عن فتح باب التسجيل في حملة حجاج الفريضة المحتاجين لعام 1440 من داخل المملكة العربية السعودية.
وقالت الصفحة الرسمية لمؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية عبر “تويتر”: “يبدأ اليوم الأحد 6 شوال 1440 التسجيل إلكترونياً في حملة حجاج الفريضة المحتاجين بمؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية لهذا العام.
وأوضحت أن التسجيل يتم من خلال هذا الرابط، ويستمر حتى الخميس المقبل1440/10/10 وسوف يتم الفرز بعد إغلاق التسجيل وليس للمسجلين أولاً أي أفضلية.
وأوضحت المؤسسة الشروط المطلوبة في الحجاج السعوديين والمتمثلة في:
1- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج نهائيا ولو كان محرما.
2- أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الحج.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
4- ألا يزيد عدد المرافقات عن واحدة.
5- ألا يزيد الراتب عن 6 آلاف ريال.
6- أن يكون الحاج قادرا صحيا على أداء فريضة الحج ولا يعاني أي مشاكل صحية أو نفسية.
وفيما يخص الشروط المطلوبة للحجاج العرب (غير السعوديين) تتمثل في التالي:
1- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج نهائيا ولو كان محرما.
2- أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الحج.
3- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
4- أن يكون قد أمضى بالمملكة مدة لا تقل عن سنة.
5- أن تكون إقامته سارية المفعول ولا يُسمح لمن لدية تأشيرة زيارة.
4- ألا يزيد عدد المرافقات عن واحدة.
5- ألا يزيد الراتب عن 3 آلاف ريال.
6- أن يكون الحاج قادرا صحيا على أداء فريضة الحج ولا يعاني أي مشاكل صحية أو نفسية.
وشددت المؤسسة على أن التقديم لا يعني القبول وسيتم الفرز بعد إغلاق باب التسجيل، مشيرة إلى أن لن يتم استقبال أي طلبات إلا من خلال الموقع الإلكتروني وفي خلال المواعيد المحددة، كما لا يوجد أفضلية في أسبقية التسجيل، والفرز سيتم بعد إغلاق التسجيل.
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