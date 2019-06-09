سوني تكشف عن تفاصيل "بلاي ستيشن 5"

كشفت شركة سوني Sony اليابانية عن بعض تفاصيل جهاز الألعاب القادم بلاي ستيشن 5 PlayStaion، حيث ذكرت أن الجهاز وحدة الألعاب ستكون الأسرع في تاريخ بلاي ستيشن، وفقا للعين الإخبارية.

ووفق موقع فوربس الأمريكي، فإن الجهاز الجديد سيحتوي على تحديثات ثورية مقارنة بالجهاز الحالي، وسيأتي بمعالج يطور من أداء وسرعة الجهاز بشكل كبير.

وذكر رجيم ريان، رئيس شركة سوني، أن جهاز بلاي ستيشن 5 لن يتعارض مع الجهاز الحالي، حيث سيتمكن مستخدمو جهاز بلاي ستيشن 5 من الاستمتاع بألعاب جهاز بلاي ستيشن 4.

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كما أوضح ريان أن الجهاز القادم سيدعم تقنية 8K و4K بالإضافة إلى معالج رسوميات متطور يهدف لجعل الألعاب أكثر واقعية وعالية الوضوح.

وألمح ريان إلى أن جهاز بلاي ستيشن 5 سيكون الأخير من سلسلة بلاي ستيشن، حيث أشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن الشركة اليابانية تهدف لإطلاق جهاز يعمل عبر الإنترنت في المستقبل.

لكن لم تكشف سوني عن موعد إطلاق الجهاز، في المقابل يتوقع البعض أن يتم إطلاق الجهاز بداية عام 2020 وفق التسريبات.