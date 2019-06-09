تحديث لأمازون أليكسا بحواسيب ويندوز 10

طرحت شركة أمازون تحديثاً جديداً للمساعد الصوتي "أليكسا" بمتجر مايكروسوفت، والذي يتيح تفعيل المساعد الصوتي بالأوامر الصوتية، وضع Hands-free في أجهزة ويندوز 10.

وكانت أمازون قد طرحت مساعدها الصوتي أليكسا على أجهزة ويندوز في نهاية 2018، لكن مع ضرورة النقر على الفأرة لبدء تفعيل المساعد. ولا تزال طريقة التفعيل السابقة متاحة.

وعن طريق المساعد الصوتي أليكسا يمكن على سبيل المثال الاستعلام عن مواعيد التقويم على الكمبيوتر، أو إنشاء قوائم المهام، أو تشغيل الأغاني.

كما يمكن قراءة الرسائل، أو تنفيذ أوامر التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، أو الإجابة على الأسئلة عن طريق البحث على الإنترنت.