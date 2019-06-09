سماعات بلوتوث جديدة من مارشال

أطلقت شركة مارشال السويدية سماعتي بلوتوث جديدتين Stockwell II وTufton تدعمان تقنية البلوتوث 5.0 وتمتد فترة تشغيل البطارية فيهما إلى 20 ساعة، ومرفق بها شاحن فائق السرعة. وتمتاز السماعة Stockwell II بصوت فائق النقاء ينبعث من جسم صغير، ويمكن للسماعة الجديدة تحمل رذاذ الماء، بفضل شهادة IPX4، ويمكن شحن السماعة لمدة 20 دقيقة لتشغيلها لمدة 6 ساعات. وتزن سماعة البلوتوث Stockwell II الجديدة 1.38 كغم، وتتوفر باللون الأسود والأبيض، وسعرها 249 يورو. وتعد سماعة مارشال Tufton واحدة من أكبر وأثقل سماعات البلوتوث في الأسواق، يبلغ وزنها 4.9 كيلوغرامات، وتتمتع بشهادة IPX2 لمقاومة رذاذ الماء ويكفي شحنها 20 دقيقة لتشغيلها 4 ساعات. ويبلغ سعر سماعة البلوتوث Tufton الجديدة 399 يورو.

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