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© REUTERS / CARLO ALLEGRI
ومن المقرر، أن تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو في العاصمة السعودية الرياض، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
واللقاء المرتقب سيناقش ملاحظات الحكومة اليمنية على أداء المبعوث الدولي، وسيتم خلاله وضع المسؤولة الأممية في صورة التجاوزات التي ارتكبها غريفيث عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك وفقا للبرلمان.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أبلغ، أمين عام الأمم المتحدة عدم القبول في استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامه. وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يثق في مبعوثه الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث وعمله. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اليمني يطالب حكومة هادي بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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