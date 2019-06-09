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© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
ورفض ابن جاسم وصف قطر بأنها داعمة للإرهاب، متابعا: "كم عدد المقاتلين السعوديين في صفوف داعش؟ إن معظمهم من السعودية".
وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ حمل عنوان "حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي"، قالوا إن رئيس الوزراء القطري السابق يحاول وصم السعوديين بالإرهاب.
#حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي
كما وجه حمد بن جاسم نصيحة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قائلا: "لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية للأفضل، لكن هذا لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في جنوب الجزيرة العربية. إنه بحاجة إلى وقف الحرب غير الضرورية في اليمن، ومحاولة إجراء نقاش مباشر مع الإيرانيين للمساعدة في حل المشكلة في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر حمد بن جاسم يشعل مواقع التواصل في المملكة... هكذا رد السعوديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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