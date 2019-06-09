- 1/2
- 2/2
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير — رحمها الله".
© AP Photo / Kuwait News Agency
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخرى لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وقال ابن سلمان:" تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير — رحمها الله — وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
وفي الإمارات، بعث "الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة المنير، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته.
كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه رسالة مساء أمس السبت إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبعث أمير قطر، ببرقيتي تعزية إلى أمير دولة الكويت وإلى رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أمير قطر... قادة السعودية والإمارات يوجهون رسائل إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.