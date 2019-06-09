نصف مليون طن من النفط العراقي قريبا في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

يتوقع أن يعود النفط العراقي قريباً إلى الأسواق الأردنية بعد أن استكمال الإجراءات اللازمة لاستيراد النفط الخام من العراق، بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين البلدين مطلع شهر شباط الماضي. النفط سينقل من منطقة بيجي شمال بغداد إلى مصفاة البترول في الزرقاء من خلال 800 صهريج مناصفة بين الطرفين.

وبينت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي سيكون بمقدار نصف مليون طن من مصفاة بيجي العراقية إلى مصفاة بترول الزرقاء. وقالت الوزيرة بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عنها إن الأردن سيشتري النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً تشكّل 7 في المئة من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات، ومقدارها 16 دولاراً للبرميل الواحد.

وأشارت زواتي إلى أن الأردن والعراق يعملان على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين، إذ سيزوّد الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.