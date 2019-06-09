الكويت.. الكشف عن هوية موظف المطار خاطف الفلبينية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من الكشف عن هوية موظف المطار الذي أقدم مؤخرا على خطف عاملة فلبينية، فور وصولها إلى الكويت ثم الاعتداء عليها.
وذكر مصدر أمني كويتي أن "الأمن وبعد الرصد والمتابعة توصل إلى الجاني، وتبين أنه عسكري أنهى إجراءات البصمات للمعتدى عليها"، وأنه "تم استدعاء الفلبينية وعرض صورته عليها، فتعرفت عليه من الوهلة الأولى".
وأوضح أن "العسكري المتهم، توارى عن الأنظار ولم يأت إلى مقر عمله بعد فعلته، إلا أن مسألة القبض عليه مجرد وقت".
وكانت الخادمة الفلبينية قد تقدمت وكفيلها بشكوى إلى الجهات المعنية في الكويت أمس السبت، وقالت فيها إنها تعرضت للخطف والاعتداء، من قبل أحد موظفي مطار الكويت، بعد إتمامها إجراءات الوصول.
المصدر: "الرأي" الكويتية
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