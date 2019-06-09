شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بريف الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة فى ريف محافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوفهم .
وكان سكان مديرية أرحب شمال صنعاء قد أحبطوا - أمس - عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة، حيث ألقوا القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثى الإرهابية أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة فى أحد مساجد القرية.
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