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قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بريف الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة فى ريف محافظة الحديدة.


وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوفهم .


وكان سكان مديرية أرحب شمال صنعاء قد أحبطوا - أمس - عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة، حيث ألقوا القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثى الإرهابية أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة فى أحد مساجد القرية.

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