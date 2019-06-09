"الأطباء السودانية": ارتفاع عدد القتلى منذ فض اعتصام الخرطوم إلى 115

الخرطوم/ الخليج 365
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى 115شخصًا، جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم، وما تلا ذلك من أحداث.
وقالت اللجنة، في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن شخصا توفي في وقت سابق الأحد، بعد إصابته برصاص قوات الأمن في الصدر، في منطقة الخرطوم بحري.
وأفادت أن ذلك يرفع عدد القتلى منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، الإثنين الماضي، إلى 115 شخصا.
والخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض إلى 113، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة، بينما قالت وزارة الصحة، الخميس، إن عددهم لا يتجاوز 61 قتيلا.
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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