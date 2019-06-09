أكثر من مائتي مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

القدس /فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365 -

أمّنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة التابعة لها، الأحد، الحماية لعشرات المستوطنين اليهود؛ خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد أحد حراس المسجد الأقصى للأناضول، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال.



وأضاف أن الاقتحامات ما زالت مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر.



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وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد "نزول التوراة" أو ما يسمونه ب"الشفوعوت".

وكانت جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم قد دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.

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